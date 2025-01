Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – Pesanti ripercussioni sul traffico per l’incidente avvenuto ieri sera martedì 14 gennaio, in via Tangenzialina, nei pressi del confine con Garbagnate Milanese. Tutto è iniziato con un auto che, per motivi da accertare, è finita fuori strada. Al volante una donna di 48 anni soccorsa dal personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa di Areu allertata da alcuni automobilisti di passaggio.

E’ intervenuto l’elisoccorso e l”ambulanza della croce Azzurra di Caronno Pertusella mentre per mettere in sicurezza l’auto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi e i rilievi, è stata necessaria la parziale chiusura della strada, con inevitabili rallentamenti al traffico. La donna, fortunatamente non in pericolo di vita, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, che restano al momento sconosciute.

