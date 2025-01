news

Solaxy (SOLX) ha fatto registrare un successo straordinario, superando i $10 milioni nella sua fase di prevendita. Questo traguardo ha attirato l’attenzione di analisti crypto, con alcuni che prevedono che SOLX possa diventare uno degli investimenti più redditizi dell’anno nel settore delle meme coin.

Dietro questo successo c’è l’innovativa soluzione Layer-2 per Solana, progettata per risolvere i problemi di congestione della rete, unendo velocità e costi contenuti. Con un modello di crescita solido e un ampio supporto da parte della community, Solaxy sta conquistando rapidamente il mercato e promette di essere una delle principali criptovalute del 2025.

Boom della prevendita di Solaxy: gli analisti prevedono guadagni straordinari

La prevendita di Solaxy sta registrando un’impennata senza precedenti, con gli investitori che si affrettano ad acquistare i token SOLX al prezzo attuale di $0,001598 prima che il valore salga nuovamente. La partecipazione alla prevendita è stata semplificata, consentendo pagamenti tramite criptovalute e carte di credito, attirando così un ampio pubblico di investitori.

Recentemente, alcuni analisti di spicco hanno iniziato a notare il potenziale di Solaxy. Felice Grimaudo, noto per aver scelto token di successo, ha definito SOLX una delle “migliori meme coin” da acquistare a gennaio, sottolineando la combinazione tra l’energia meme e l’utilità reale del progetto. Altri analisti, hanno anch’essi parlato positivamente di Solaxy, alimentando ulteriormente l’interesse degli investitori.

Il team di Solaxy ha in programma il listing di SOLX su un exchange una volta terminata la prevendita. Secondo la community di Telegram del progetto, Uniswap potrebbe essere la piattaforma più probabile, seguita da eventuali listing su exchange centralizzati (CEX). Questi endorsement e l’entusiasmo che circonda la prevendita pongono Solaxy come una delle più interessanti opportunità di investimento nel mercato delle meme coin.

Solaxy: la Meme Coin che risolve i problemi di congestione di Solana

Se da un lato molte meme coin non vanno oltre l’aspetto scanzonato e divertente, Solaxy ha l’ambizioso obiettivo di affrontare un problema serio della blockchain di Solana: la congestione della rete. Durante i periodi di alta attività, infatti, Solana può subire rallentamenti, con oltre il 50% delle transazioni non votanti che falliscono.

Per risolvere questa sfida, Solaxy si propone come la prima soluzione Layer-2 per Solana, simile a quanto fatto da Optimism e Arbitrum con Ethereum. La strategia di Solaxy consiste nell’impacchettare le transazioni ed elaborarle off-chain per poi riportarle sulla rete di Solana, migliorando così la velocità e riducendo i costi.

Un ulteriore aspetto interessante del progetto è la creazione di un bridge tra Solana ed Ethereum, con l’obiettivo di connettere due delle blockchain più grandi al mondo, favorendo la comunicazione e il trasferimento di asset tra queste reti.

Per garantire la sicurezza e la trasparenza, Solaxy ha fatto verificare il proprio ecosistema da Coinsult tramite audit, che non ha rilevato problemi nel codice né rischi di honeypot. Inoltre, lo stesso ha confermato che il team non può emettere più token SOLX, assicurando così una fornitura limitata e stabile.

Solaxy: potenziale esplosivo per SOLX?

Solaxy sta attirando sempre più attenzione nella comunità crypto grazie alla sua tecnologia avanzata e alla promessa di risolvere i problemi di congestione della rete di Solana. Immagina di voler acquistare un NFT da una nuova collezione e di dover affrontare il fallimento delle tue transazioni. O ancora, sei un trader DeFi e perdi un token perché la rete non riesce a gestire la domanda. Questi sono i problemi che Solaxy si propone di risolvere con la sua innovativa soluzione Layer-2.

Ma il progetto non si limita a un’idea a breve termine: il team ha riservato una parte significativa dei token (30%) per lo sviluppo continuo e un altro 25% per premiare la comunità. Gli early backers che fanno staking dei loro SOLX possono guadagnare un impressionante APY del 349%, con oltre 3,2 miliardi di token già bloccati. Inoltre, il 10% dell’offerta totale è destinato all’IPO.

Grazie a questo fantastico tesoretto, una solida base di capitale e una community in rapida crescita, Solaxy sta generando un enorme “buzz”, in particolare su Twitter, dove gli investitori speculano su quanto potrebbe crescere il prezzo di SOLX dopo il lancio.

