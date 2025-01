Calcio

CESATE – L’Sc United va come un treno e la pausa invernale non ha distratto la formazione di Cesate, che si è ripresentata in campo domenica scorsa vincendo alla grande, in casa contro il Cassina Rizzardi, 4-1 grazie alle rete di Volpi, Ballabio, Confalonieri e dell’intramontabile Iacovelli. Mettendo dunque ko i comaschi che sono senz’altro un’altra delle grandi del torneo; con lo United che dunque veleggia al primo posto della graduatoria.

Iacovelli bomber intramontabile

Migliori marcatori della squadra sono Orazio Iacovelli e Alessandro Volpi con 6 reti, Davide Cicola ne ha fatte 5. La squadra ha sinora conquistato 11 vittorie, un pari e 4 sono state le sconfitte; 34 i gol segnati e 18 quelli subiti.

Classifica

Sc United e Bovisio Masciago 34 punti, Cassina Rizzardi e Ardisci 32, Montesolaro 31, Menaggio 26, Rovellasca 1910 e Portichetto Luisago 25, Canzese 23, Itala 22, Limbiate 20, Gerenzanese 15, Veniano 14, Bulgaro e Monnet Xenia 13, Atletico Lomazzo 2.

(foto Sc United/Francesco D’Amadio: alcuni momenti della gara di domenica scorsa contro il Cassina Rizzardi)

