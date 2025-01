Calcio

TRADATE – Soddisfazione in casa Tradate Abbiate per la vittoria domenicale alla ripresa del campionato di Prima categoria dopo la breve pausa invernale, “siamo ripartiti con un successo convincente” dicono i dirigenti tradatesi alla luce dello 0-2 messo a segno in trasferta sul campo del San Michele, a Morazzone, nella prima giornata di ritorno.

La cronaca – Sul campo di Morazzone, i biancoblu partono subito bene, mantenendo il pallino del gioco e creando diverse buone occasioni. Il vantaggio arriva al termine della prima frazione, con un tiro da fuori di De Roma; dopo l’intervallo la gara prosegue su ottimi ritmi e le opportunità non mancano da entrambe le parti. A 15′ dal termine, i nuovi arrivati Malatesta e Moretta confezionano il meritato raddoppio: cross del primo e preciso colpo di testa del secondo. Per il Tradate Abbiate si tratta del dodicesimo risultato utile consecutivo, con quarto posto in classifica.

(foto archivio: un precedente match)

