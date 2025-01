ilSaronnese

ORIGGIO – UBOLDO – Nonostante i soccorsi subito dopo il malore in Municipio e le cure prestate all’ospedale di Legnano si è spento Piero Zucca 65enne colonna della comunità di Uboldo.

Zucca non era solo il responsabile della Protezione civile di Origgio e Uboldo e il delegato cittadino di Fratelli d’Italia ma era soprattutto un punto di riferimento della comunità sempre impegnato in eventi e progetti, sempre in prima linea, sempre al lavoro.

Non a caso lunedì scorso quando ha avuto il malore era in Municipio per una riunione. I dipendenti l’hanno soccorso e hanno dato l’allarme. L’ambulanza ne ha stabilizzato le condizioni e l’ha portato all’ospedale di Legnano. E’ stato ricoverato in rianimazione ma non c’è stato niente da fare. Si è spento ieri.

Rispettando le sue volontà sono stati donati gli organi un ultimo gesto di generosità di quella che lo portava a spendersi per la comunità che fosse per un’emergenza allagamento, per un progetto da sviluppare, per un evento o per un momento di formazione. Dopo l’ultimo saluto dei familiari sono iniziate le procedure che hanno visto impegnati per l’intera notte 40 medici impegnati anche in collegamento online nei nosocomi di destinazione degli organi. Sono stati donati cuore, polmoni, reni e altri tessuti.

Grande il cordoglio per la comunità di Uboldo e di Origgio dove i messaggi di vicinanza stanno circondando la famiglia e le istituzioni in attesa della data dei funerali a cui davvero nessuno vuole mancare.

