CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’elisoccorso ieri alle 19 alle porte di Caronno Pertusella, al confine con Garbagnate Milanese, nei pressi dell’ex statale Varesina, per un’auto uscita di strada sulla via Vecchia Comasina per una automobile uscita di strada.

Sul posto l’intervento anche di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, dei vigili del fuoco del distaccamento saronnese, dell’ambulanza della Croce rossa e dell’auto infermieristica. E’ stata soccorsa una donna di 48 anni, infine trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco con l’autolettiga, non è apparsa in pericolo di vita anche se ha riportato alcune lesioni e contusioni.

Sono adesso in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali.

(foto archivio)

14012025