news

I wallet non solo custodiscono le chiavi private, ma offrono anche accesso a funzioni avanzate come lo staking, le dApps e gli NFT. Per aiutarti nella scelta, ecco i 5 migliori crypto wallet per il 2025, con Best Wallet come leader indiscusso.

1. Best Wallet: la scelta numero uno per tutti

Best Wallet si conferma il miglior crypto wallet del 2025 grazie alla sua combinazione di sicurezza, funzionalità avanzate e semplicità d’uso. Disponibile su mobile, desktop e browser, è ideale sia per chi si avvicina al mondo delle criptovalute sia per i veterani del settore. Tra le funzionalità principali ci sono sicuramente la compatibilità multi-chain (con oltre 100 blockchain supportate, es. Ethereum, Solana e Binance Smart Chain) e la sicurezza avanzata. Best Wallet offre infatti una crittografia di ultima generazione e l’integrazione con hardware wallet come Ledger e Trezor. Il wallet permette anche di partecipare allo staking e ad attività DeFi direttamente dall’app. Con un’interfaccia user-friendly e un eccellente servizio di assistenza clienti attivo 24/7, Best Wallet si distingue come una soluzione completa. Inoltre, offre un sistema di ricompense che consente agli utenti di guadagnare cashback in token nativi. Best Wallet ha recentemente lanciato un suo proprio token $BEST con una presale che al momento ha raccolto più di 7 milioni di dollari. Lo staking offre attualmente un APY del 281% e sono già più di 94 milioni i token bloccati. Il possesso di $BEST consente di partecipare alla governance dell’ecosistema nonché di accedere a scontistiche sulle transazioni.

2. Trust Wallet: il wallet mobile per tutti

Trust Wallet è una soluzione semplice e versatile per chi preferisce gestire le criptovalute direttamente dal proprio smartphone. Grazie alla sua compatibilità multi-blockchain e all’accesso integrato alle dApps, è perfetto per utenti che cercano praticità senza sacrificare funzionalità. Le peculiarità di questo wallet sono molteplici. Innanzitutto un supporto ampio, compatibile con oltre 4,5 milioni di asset e token NFT. La sua interfaccia intuitiva lo rende ottimale per principianti, ma apprezzato anche dagli utenti esperti. Include un browser integrato per interagire con applicazioni decentralizzate. Essendo gratuito e versatile, Trust Wallet è una scelta eccellente per gli utenti mobili. Viene usato in maniera diffusa anche e soprattutto per acquistare token in prevendita. Tuttavia, essendo un wallet software, richiede attenzione per evitare vulnerabilità legate alla sicurezza del dispositivo.

3. MetaMask: il migliore per Ethereum e DeFi

MetaMask è il wallet di riferimento per gli utenti che vogliono interagire con la blockchain di Ethereum e il crescente ecosistema DeFi. Disponibile come estensione per browser e app mobile, offre un accesso rapido e intuitivo alle applicazioni decentralizzate. La sua interfaccia è molto intuitiva, il sistema supporta lo staking, il trading e la gestione di NFT su Ethereum e altre reti compatibili. Metamask è facilmente configurabile per utilizzare blockchain alternative come Binance Smart Chain e Polygon.

4. Coinbase Wallet: cos’è e come funziona?

Coinbase Wallet è un wallet crypto non-custodial offerto da Coinbase, progettato per fornire agli utenti il pieno controllo sui propri asset digitali. A differenza dell’exchange Coinbase, dove la piattaforma custodisce le chiavi private per conto degli utenti, il Coinbase Wallet consente agli utenti di detenere e gestire direttamente le proprie chiavi private, garantendo una maggiore autonomia e sicurezza. Disponibile come app mobile e versione browser, Coinbase Wallet supporta non solo criptovalute, ma anche token NFT e applicazioni decentralizzate (dApps). È una soluzione ideale per chi vuole esplorare il mondo delle criptovalute e della finanza decentralizzata (DeFi). Supporta una vasta gamma di blockchain, tra cui: Ethereum (ETH) e token ERC-20, Solana (SOL), Binance Smart Chain (BSC), Polygon (MATIC), Bitcoin (BTC). L’app include un browser Web3 che permette di interagire con applicazioni decentralizzate (dApps) come piattaforme di staking, prestiti, scambi decentralizzati (DEX) e giochi blockchain.

5. Phantom Wallet: la soluzione ideale per Solana

Phantom Wallet è un wallet crypto non-custodial progettato specificamente per la blockchain di Solana, ma che recentemente ha ampliato il supporto a Ethereum e Polygon. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzioni avanzate, Phantom è diventato uno dei wallet più popolari per gli utenti Solana, offrendo la possibilità di gestire token, NFT e interagire con applicazioni decentralizzate (dApps). Phantom è una soluzione perfetta per chi desidera un wallet veloce, sicuro e semplice da usare, soprattutto per accedere all’ecosistema in rapida crescita di Solana. Il wallet include un browser integrato che permette di connettersi facilmente a dApps basate su Solana, Ethereum e Polygon, come marketplace di NFT, exchange decentralizzati (DEX) e piattaforme di staking.Phantom inoltre offre una funzione di swap nativa per convertire token direttamente all’interno del wallet senza la necessità di utilizzare un exchange esterno. La semplicità d’uso lo rende adatto sia ai principianti che agli utenti esperti. Grazie alla blockchain Solana, le transazioni sono estremamente veloci ed economiche.