Cronaca

SOLARO – In azione forse gli spacciatori di droga, che non volevano intrusi: brutta avventura per un cittadino, un quarantenne residente a Limbiate, che nel tardo pomeriggio. nello scorso fine settinana attorno alle 18 stava portando a spasso la propria cagnolina nelle aree verdi che si trovano al confine di Solaro in via Fornace, nel Parco delle Groane. Ad un certo punto dalla vegetazione sono sbucati due sconosciuti che lo hanno minacciato, uno di loro ha pure estratto un coltello ed ha inferto un fendente al malcapitato. Che si è salvato perchè indossava un giubbotto ben imbottito; il colpo gli ha procurato solo una ferita superficiale.

A quel punto i malviventi sono scappati a piedi, correndo via e facendo perdere le tracce. Mentre il ferito è tornato a casa da dove ha dato l’allarme e chiesto soccorsi. E’ stato trasportato in ospedale, le sue condizioni comunque non appaiono preoccupanti. Sono ora in corso le indagini per risalire agli aggressori.

(foto archivio)

14012025