Comasco

ROVELLO PORRO – E’ Marco Volontè, eletto sindaco nel 2022 il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Ecco le due risposte

1. Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Nel corso del 2024, abbiamo realizzato un’ampia gamma di iniziative volte a migliorare la qualità della vita per tutte le fasce della popolazione, prestando particolare attenzione all’inclusione sociale, alla promozione della cultura e alla sostenibilità.

La sfida più grande è stata senza dubbio rappresentata dalla realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana in alcune zone del paese. In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’area dove sono stati abbattuti i “ruderi” di via Volta e sull’area dell’ex Consorzio Agrario. Per quanto riguarda via Volta, è stato recentemente completato il progetto che prevede un intervento di rigenerazione della zona attraverso la creazione di uno spazio integrato nel tessuto urbano. L’obiettivo principale di questo intervento è la rivitalizzazione del centro storico, anche attraverso la possibilità di spostare il mercato nei nuovi spazi.

Per quanto concerne l’area dell’ex Consorzio Agrario, il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico e l’insediamento di una superficie commerciale. Al momento, si stanno attendendo le ultime autorizzazioni necessarie per procedere con l’abbattimento.

Vorrei ricordare inoltre il progetto di efficientamento energetico che ha portato al rifacimento dell’illuminazione di scuole e di tutti gli edifici pubblici con tecnologia LED. Un altro importante risultato è stato l’inaugurazione del nuovo parco ‘Falcone Borsellino’, uno spazio verde che rappresenta un valore aggiunto per i cittadini, soprattutto per bambini e ragazzi, migliorando significativamente la qualità della vita.

Desidero anche sottolineare il grande impegno profuso nella ripresa, dopo molti anni di stallo, dei lavori per la Variante Generale del PGT, un passo fondamentale per lo sviluppo e la pianificazione del nostro territorio.

Grande attenzione è stata dedicata alla cultura, allo sport, al commercio e all’istruzione, con il consolidamento di eventi come l’Estate Rovellese e la Mezzanotte Bianca, ormai diventati appuntamenti tradizionali per la nostra comunità. Da sottolineare anche il successo di iniziative come la Street Workout e il Campus Estivo.

Queste ed altre manifestazioni, organizzate in collaborazione con le scuole e le associazioni rovellesi, hanno contribuito a far “rivivere” il nostro paese. Infine, voglio ricordare l’importante lavoro svolto per la prevenzione del disagio giovanile, in particolare tra gli adolescenti, grazie a un’iniziativa che ha coinvolto educatori appositamente selezionati.

2. Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Le sfide più rilevanti riguardano la transizione dalla fase progettuale a quella realizzativa dell’intervento di rigenerazione urbana di ‘Via Volta’. Un’altra priorità cruciale è il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex Casa di Riposo “Luigi Carcano”, avviati alla fine dello scorso anno. Inoltre, il progetto di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Consorzio Agrario rappresenta una sfida strategica, fondamentale per valorizzare e trasformare il futuro del nostro territorio.

3. Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Più che concentrarmi su un singolo momento difficile, preferisco sottolineare, in termini generali, la complessità di garantire l’equilibrio e la sostenibilità della spesa corrente nel bilancio. Le risorse provenienti dallo Stato centrale e dalla Regione sono purtroppo in costante diminuzione, una realtà che obbliga chi amministra a compiere scelte necessarie, spesso difficili e impegnative. È una situazione che interessa molti comuni di piccole e medie dimensioni.

Nonostante queste sfide, siamo riusciti a superarle grazie alla qualità della squadra che mi accompagna in questo percorso: assessori e consiglieri delegati non solo competenti, ma anche disposti a mettere da parte i personalismi per lavorare in funzione di un interesse collettivo più ampio.

La soddisfazione più grande deriva proprio dalla consapevolezza di avere al mio fianco una squadra unita e determinata, capace di affrontare decisioni difficili con spirito di condivisione e senso di responsabilità.

4. Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Sicuramente le nostre chiese che rappresentano un patrimonio artistico di grande valore. La chiesa parrocchiale, progettata da Bernardino Mezzanotte, si distingue per essere interamente dipinta da Valentino Vago e arricchita dalle sculture di Floriano Bodini, rendendola un importante punto di riferimento artistico per l’intera zona. Un altro luogo di grande significato è il Santuario della “Beata Vergine del Carmine”, risalente al 1500, che quest’anno celebra il centenario del suo completo rifacimento.

5. Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

Più che un singolo gesto significativo di collaborazione o solidarietà, vorrei sottolineare, con tanta gratitudine, l’atteggiamento di grande collaborazione e attenzione di associazioni e realtà locali nei confronti delle persone più fragili.

Posso proprio dire che c’è una bella rete, ricca di competenze e di disponibilità, che interloquisce con i nostri Servizi Sociali.

Colpisce sempre lo spirito di servizio con cui ogni realtà agisce sul territorio. I nostri cittadini beneficiano non solo di una risposta efficace alle loro necessità, ma trovano anche uno sguardo di condivisione ed un sorriso di incoraggiamento.

Il momento più “divertente” è stato sicuramente l’incontro con alcuni oriundi argentini, nipoti di rovellesi emigrati in Argentina negli anni ’30, che avevano espresso il desiderio di visitare il loro paese di origine. È stato emozionante condividere con loro le tradizioni rovellesi, accompagnarli nella visita ai luoghi più significativi della nostra comunità e accoglierli ufficialmente presso l’Amministrazione Comunale. Questo incontro è stato un’esperienza di grande valore umano e culturale, un’occasione speciale di condivisione che ha rafforzato il legame con le nostre radici e con i nostri compaesani lontani.

Da quest’anno è attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Rovello Porro

Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.