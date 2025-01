Città

SARONNO – Era stato annunciato e ieri è stato inviato ufficialmente. Giuseppe Calderazzo consigliere comunale indipendente di M5s ha presentato un esposto contro la decisione di discutere e votare la variazione di bilancio nella seduta in cui è stata eletta presidente Marta Gilli malgrado una seconda convocazione per la sera successiva proprio per quel punto.

La vicenda ha fatto molto discutere anche per i noti problemi di numero legale e di “maggioranza” dell’Amministrazione. Ma anche per la rocambolesca approvazione della variazione che aveva visto non pochi colpi di scena QUI LA SINTESI DELLA VICENDA

Ora dopo il duro commento di M5s arriva l’esposto. Ecco la nota ufficiale.

I cittadini e gli organi di stampa sono stati informati, e costantemente aggiornati, per mezzo anche di comunicati stampa del M5S saronnese, degli incresciosi accadimenti che hanno segnato il “debutto” alla presidenza del consiglio comunale di Marta Gilli, avvenuto il 28 novembre 2024.

Un consiglio comunale atipico, sia per il suo svolgimento che per i contenuti che l’hanno caratterizzato, e che come tutti ricorderanno ha visto l’anticipazione di un punto molto importante non contenuto all’ordine del giorno della serata bensì previsto e programmato per l’incontro successivo già convocato.

Il punto in questione riguarda l’approvazione della variazione di bilancio 2024/2026, che subisce così un improvviso cambio di programma e viene peraltro votata in assenza di diversi consiglieri tra cui anche quella del consigliere Giuseppe Calderazzo. Affinché sia riconosciuta l’irregolarità di tale procedura, affinché l’ordine e il rispetto delle regole vengano sempre garantite all’interno di un ‘aula istituzionale, riteniamo sia stata cosa giusta procedere all’esposto. Come è sempre stata nostra consuetudine informeremo i cittadini dell’esito della richiesta, qualunque esso sia.

