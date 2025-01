Città

SARONNO – Dieci domande per fare il punto di quanto fatto nell’ultimo anno e delle sfide e progetti nel 2025. E’ l’intervista di inizio anno al sindaco Augusto Airoldi che ilSaronno pubblica tra oggi e domani. Diversi i temi affrontati dalla situazione politica al Pgt all’ex Isotta alla sicurezza (nelle ultime risposte online domani)

Ecco le prime 5 risposte

1. Se dovesse descrivere il 2024 della città di Saronno in quattro parole, quali sceglierebbe? E quali quattro parole userebbe per sintetizzare i suoi ultimi dodici mesi da sindaco?

2024 Città: consapevole dei problemi; in movimento; collaborativa; propositiva;

Ultimi 12 mesi Sindaco/Amministrazione: non di soli cantieri; sfidanti; laboriosi; gratificanti.

2. Il bilancio previsionale di quest’anno appare quanto mai cruciale. Quando è previsto l’arrivo in consiglio comunale e quali sono le prospettive di approvazione?

Ciascun bilancio previsionale rappresenta un passaggio fondamentale e complesso per qualsiasi pubblica Amministrazione; ne sono consapevoli anche gli organi governativi che, anche quest’anno hanno differito, per ora, al 28 febbraio il termine per la sua approvazione. Nostro obiettivo è quello di approvarlo nella seconda metà del corrente mese di gennaio per poter mettere a disposizione della città tutte le sue potenzialità prima della fine naturale del mandato.

3. La sua maggioranza si caratterizza da anni per numeri “contati.” Persino alcune opposizioni le hanno riconosciuto il merito di gestire una situazione potenzialmente esplosiva. Come vive personalmente, a livello umano, questa circostanza? E quali riscontri riceve da elettori e cittadini?

Da che mi occupo di politica, ho imparato che le compagini di centrosinistra sono più “rumorose” di quelle di destra, forse perché queste ultime sono più aduse ad agire secondo lo schema della testuggine romana. Ma è un “rumore” positivo perché, spesso, produce nuove idee e nuove soluzioni. Come sta accadendo per noi, lavorare assieme, intensamente, per anni, mettendo in campo innumerevoli progetti di trasformazione della città, consente lo sviluppo di nuove relazioni umane, il consolidarsi di altre, la necessità di mediare in altri casi ancora. Se i risultati per la città arrivano, e credo che questo sia innegabilmente il nostro caso, qualsiasi impegno è ampiamente ripagato dall’instaurarsi di tanti rapporti umani gratificanti.

In quanto ai riscontri è bene distinguere gi addetti ai lavori, che spesso affollano i siti e commentano ripetutamente magari nascosti dall’anonimato, dai cittadini. A questi ultimi chiedo sempre di giudicarci in base a quello che la mia Amministrazione ha fatto finora e sta facendo. I riscontri sono ampiamente positivi, così come pressante è l’invito a lavorare fino al termine naturale di questo primo mandato, sia per completare i progetti in corso che per affrontarne di nuovi grazie al bilancio previsionale 2025-‘27. Dai riscontri che ho, nessuno, ma proprio nessuno, si spiegherebbe una conclusione anticipata di questo mandato amministrativo.

4. Nell’ultimo consiglio comunale sono emersi malumori tra alcuni esponenti del Partito Democratico, attribuibili a tensioni di lunga data, scoppiate prima delle recenti elezioni provinciali. Essendo il Partito Democratico il suo partito, come interpreta questa situazione e quali sviluppi prevede?

Il Pd è il mio partito dalla sua nascita e continuerà ad esserlo. Con diversi suoi esponenti provinciali ho lavorato intensamente in occasione delle recenti elezioni provinciali con un preciso obiettivo: dare al sud della provincia due consiglieri che sostenessero il Presidente Magrini. In altre parole, confermare la caronnese Alessandra Agostini, consigliere uscente del Pd, e far eleggere, finalmente, un rappresentante della nostra città. Obiettivo raggiunto con la conferma di Alessandra e l’elezione di Pierluigi Gilli in una lista di centro. In quanto al Pd saronnese, ha recentemente confermato, con un suo comunicato, di condividere con le altre forze politiche che sostengono l’Amministrazione l’obiettivo che la nostra Amministrazione continui a lavorare fino alla scadenza di questo primo mandato: è anche il mio obiettivo.

5. Prima di Natale è stato attivato un sito dedicato e si sono svolte passeggiate con i cittadini. A che punto è il Piano di Governo del Territorio (PGT)? Quali saranno i prossimi step e come procede il lavoro dell’Amministrazione e della commissione?

Il nuovo PGT è tra gli obiettivi del nostro programma elettorale e faccio di tutto per mantenerlo, nonostante la pandemia ci abbia imposto quasi due anni di ritardo. È un obiettivo di grande valore, un tassello fondamentale della Saronno di domani. Per questo abbiamo scelto di fari supportare da un partner con 60 anni esperienza in campo urbanistico: il Centro studi PIM, un ente senza fini di lucro al quale sono associati 102 Comuni. Le prime due passeggiate per la città, altre seguiranno in febbraio, rappresentano un modo innovativo per dar vita alla fase partecipativa dei cittadini e ad oggi l’esperienza è positiva. Seguiranno poi, nelle modalità classiche, gli incontri con gli operatori e gli altri stakeholder. In termini temporali, l’obiettivo è quello arrivare all’adozione in Consiglio comunale entro fine ’25 e all’approvazione entro la primavera ’26. Per quanto riguarda la commissione PGT è bene spiegare che si tratta di un organo del Consiglio comunale, al quale il Sindaco partecipa quando invitato.

Il sito dedicato (https://pgtsaronno.altervista.org/) è di facile navigazione. Tra gli altri, contiene il documento “linee guida”, non tecnico, ma pensato per una larga diffusione: invito tutti a leggerlo perché permette, anche a chi non avesse nozioni di urbanistica, di comprendere quali saranno le linee caratterizzanti del nuovo PGT.

Appuntamento a domani 15 gennaio per le ultime 5 domande tra cui quelle su sicurezza, ex Isotta e progetti per il 2025

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti