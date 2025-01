Cronaca

SARONNO – Un ciclista di 20 anni è stato investito ieri sera, lunedì 14 gennaio, in via Primo Maggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:05 nel sottopassaggio nei pressi della stazione e la dinamica dell’impatto tra auto e bici resta al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno per effettuare i rilievi necessari e determinare le responsabilità dell’accaduto.

Rapidi anche gli interventi del personale sanitario: dopo le chiamate di alcuni automobilisti al numero delle emergenze è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’auto infermieristica. I sanitari hanno stabilizzato il giovane sul luogo dell’incidente prima di trasportarlo all’ospedale di Legnano, dove è arrivato poco dopo le 20 in codice giallo. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe cose e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

