Eventi

SOLARO – Venerdì 17 gennaio, alla parrocchia Madonna del Carmine, in via della Repubblica 55 a Brollo (Solaro), si terrà una serata dedicata alla tradizione e alla comunità in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

L’appuntamento inizierà alle 18.30 con la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale. A seguire, intorno alle 19, nel cortile dell’oratorio si svolgerà la tradizionale “benedizione del falò di Sant’Antonio”.

Durante l’evento si avrà anche la possibilità di gustare vin brulé, panini con cotechino e salamelle. Un’occasione perfetta per ritrovarsi e condividere la gioia di questa ricorrenza. Tutti i proventi della serata saranno destinati alle opere parrocchiali, contribuendo così al sostegno delle attività e dei progetti della comunità.

(foto d’archivio)

