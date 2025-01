Groane

SOLARO – La scorsa settimana si è svolto un incontro con Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana e Maria con te, nonché presidente del comitato promosso dall’associazione internazionale Regina Elena Odv per la beatificazione e canonizzazione di Elena Petrovic Njegos. L’occasione è stata la presentazione del suo libro “La regina Elena. Una vita all’insegna dell’amore“.

L’evento ha avuto un carattere speciale ed emozionante, portando i presenti a immergersi nel mondo pubblico e privato di Elena di Montenegro, consorte di re Vittorio Emanuele III di Savoia. Questa figura storica, alla quale i cittadini di Solaro avevano intitolato la scuola ora trasformata nel polo di comunità, continua a essere commemorata. Oggi il polo ospita la biblioteca, associazioni e servizi, mantenendo vivo il ricordo della regina. Grazie al lungo lavoro di ricerca dello scrittore, che ha dedicato oltre vent’anni allo studio della sua vita, il pubblico ha avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza di una personalità caritatevole ed eclettica, al centro dell’iniziativa per la beatificazione promossa dall’associazione.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle associazioni locali, della parrocchia e della scuola, tra cui il parroco don Sergio Tomasello, il coordinatore della Caritas Mario Mantegazza e il dirigente dell’istituto scolastico Regina Elena, Daniele Dallatomasina. La documentazione fotografica dell’evento è stata curata dal gruppo fotografico “Cogli l’attimo”.

L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti per la collaborazione e la presenza. La sindaca di Solaro, Nilde Moretti, insieme all’assessore alla cultura, Francesca Tramarin, ha rivolto un ringraziamento speciale all’autore per la visita e per l’esposizione appassionata, consegnandogli in dono il volume “La Regina Elena”, una pubblicazione realizzata dal comune di Solaro dedicata alla ristrutturazione dell’ex scuola di piazza Cadorna.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Solaro)

