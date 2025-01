iltra2

VEDANO OLONA – È iniziato lunedì 13 gennaio al Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Vedano Olona, il corso base di ciclofficina dedicato ai ragazzi dai 15 ai 24 anni. L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo si svolge ogni lunedì dalle 9 alle 12, per un totale di 30 ore di formazione.

Il corso, pensato per trasmettere competenze pratiche sulla manutenzione e riparazione delle biciclette, si tiene al Cag di Vedano Olona, in via dei Martiri 9. Al termine delle lezioni, i partecipanti potranno essere coinvolti nell’apertura settimanale della ciclofficina, contribuendo attivamente al progetto.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Anci Lombardia (l’associazione dei Comuni), Naturart, L’Aquilone e altri partner locali, con il supporto della Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Ellen al numero telefonico 3386389624.

