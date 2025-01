ilSaronnese

UBOLDO – Non si contano i messaggi di ricordo, omaggio, lutto e cordoglio che in queste ore stanno arrivano alla comunità di Uboldo e ovviamente alla famiglia per la scomparsa di Piero Zucca infaticabile volontario della Protezione civile di Origgio e Uboldo.

Il 65enne ha avuto un malore una settimana fa durante un incontro in Municipio. Soccorso e portato all’ospedale di Legnano si è spento ieri. La morte non ha fermato la sua generosità visto che come aveva chiesto lui stesso tutti gli organi sono stati donati.

I funerali, a cui si attendono tantissimi cittadini, amici ma anche autorità visto il suo impegno per la Protezione civile, sono stati fissati venerdì alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Uboldo. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Da quello delle amministrazioni (Uboldo e Gerenzano) a quelle dei cittadini e delle associazioni.

Eccone alcune

Sos Uboldo

Che la tua dedizione e il tuo impegno per la comunità siano un esempio per tutti noi!

Ciao Piero

Palio Uboldo

“Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.” (Mt 25, 21)

Mai avremmo pensato di dover salutare con questa foto il nostro grande amico Piero Zucca.

Amico del Palio, amico di molti di noi, amico del “suo” Taron (non mancava mai il suo commento ai post “Forza Taron”) di cui è stato capitano nel 1987 arrivando terzo con 438 punti totalizzati nel Palio vinto dal Lazzarett di Luciano Anderboni.

Coordinatore della Protezione Civile con cui ha sempre voluto essere in prima fila al Palio a dare una mano.

Ci mancherà tanto.

Un abbraccio alla famiglia nella certezza che Cristo, vincitore della morte, lo starà già accogliendo nella gioia del Paradiso.

Don Armando, Don Marco, Don Enrico, il Comitato Palio Uboldo e tutti i Capitani

Contrada Taron

Non ci sono parole per esprimere quanto è successo. Il nostro Piero Zucca non c’è più. Sempre in prima linea. Una persona che senza alcun dubbio ha fatto tanto per il Taron e per Uboldo. Persino nella morte, ha saputo dimostrare la sua grande generosità, donando i suoi organi con un ultimo atto di amore e speranza per il prossimo. Come tutti noi, era entusiasta dello splendido @palio_di_uboldo che abbiamo vissuto a giugno ed era già in fermento per il prossimo importante e storico Palio delle Contrade. Presente fin dagli anni ‘80, quelli dell’Ottavio Frasson, fino a quelli del Giulio Oliva, ricoprendo anche il ruolo di Capitano nel 1987, posizionandosi al 3° posto. Successivamente, come tutti sappiamo, è stato coordinatore della Protezione Civile di Uboldo/Origgio e, quando gli impegni glielo permettevano, passava a trovarci alle nostre feste, soprattutto alla Festa della Castellana a cui teneva particolarmente. Ci stringiamo attorno alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene in questo momento di incredulità e dolore. Continua a tifare per il tuo Taron anche da lassù, noi ti sentiremo. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e con noi. Ciao Piero, ci mancherai

Alpini Uboldo

A nome del Gruppo Alpini di Uboldo vogliamo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Piero Zucca Cittadino esemplare, da sempre impegnato nella Protezione Civile con profondo senso civico e morale, Piero è stato un punto di riferimento per Uboldo e lascia un’impronta indelebile nella memoria storica della nostra Città.

Lorenzo Guzzetti, ex sindaco