SARONNO – L’ultima foto era stata proprio sulle scale del comune di Uboldo con una bandiere di Fratelli d’Italia e i delegati del Saronnesi pronti a fare squadra per lavorare insieme.

Proprio da loro arriva un messaggio di cordoglio ed un ricordo per il 65enne delegato cittadino di Fratelli d’Italia scomparso ieri dopo il malore che l’aveva colpito lunedì.

A dar voce al lutto il segretario cittadino di FdI e consigliere comunale Gianpietro Guaglianone: “Voglio ricordare a nome della comunità di Fratelli d’Italia l’amico e militante Piero Zucca. Un uomo che con le sue azioni , il suo volontarismo lascia un immenso vuoto non solo negli uboldesi ma in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Lo ricordo personalmente col suo sorriso e la sua voglia agire per risolvere i problemi e di lavorare insieme per migliorare la quotidianeità di tutte le nostre comunità”.

Inteso anche il ricordo dell’ex assessore Gianangelo Tosi: “Un uomo buono, altruista, disponibile, serio e al tempo stesso guascone, dedito al territorio senza brama di protagonismo. Una perdita dolorosissima tanto quanto inaspettata. Non è passato un mese da quando aveva organizzato una partecipatissima cena natalizia per la nostra zona. E come già sottolineato l’ultima dimostrazione di encomiabile generosità la multipla donazione di organi. Grazie Piero, rimarrai esempio indelebile. Buon viaggio”.

