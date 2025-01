Lombardia

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco, Varese in merito ai progetti concretizzati corso dell’anno 2024.

Un anno importante ricco di iniziative e progetti intesi a migliorare il trasporto pubblico locale al fine di rendere sempre più agevole la mobilità quotidiana rispondendo in modo puntuale alle esigenze degli utenti. Questo è stato, in estrema sintesi, il 2024 appena concluso per l’Agenzia per il trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

“Credo di poter dire che anche per il 2024 l’Agenzia ha svolto al meglio il proprio compito riuscendo a portare a termine una serie di interventi importanti per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale – ha dichiarato il presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, ing. Giovanni Stefano Galli – Per questo un sentito ringraziamento va a tutti i Soci dell’Ente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, ai soci della stessa, al Direttore dell’Agenzia e a tutto il personale. Senza il loro prezioso apporto non avremmo potuto ottenere questi importanti risultati. Ora, l’obiettivo per il 2025 è di continuare a migliorare il servizio rendendolo sempre più vicino alle esigenze dell’utenza”.

Tanti gli interventi importanti effettuati nel corso dei dodici mesi del 2024 da parte dell’Agenzia.

Si va dall’importante avvio dei procedimenti di affidamento tramite gara per i lotti di trasporto su gomma di Como, Lecco e Varese alla conclusione del ricevimento delle offerte per la gara di affidamento dei servizi sugli impianti a fune (funicolari e funivie delle tre province) al 30 dicembre ed ora in valutazione.

Da non dimenticare nel 2024 la concessioni di contributi ai Comuni e alle aziende per il miglioramento delle fermate con marciapiedi e pensiline e per nuovi mezzi di trasporto, per una somma superiore ai 2 milioni e 600 mila euro, oltre a una seconda iniziativa per 1 milione di euro a sostegno di accordi integrativi a favore del personale del settore. Anche nel 2024 l’Agenzia ha messo a disposizione le proprie competenze per lo sviluppo di importanti progetti infrastrutturali a supporto degli Enti Locali del bacino.

L’Agenzia ha lanciato una serie di attività volte a promuovere la mobilità sostenibile, fra le quali va ricordata l’introduzione dallo scorso mese di settembre di auto ibride, sia per i servizi tecnici dell’Agenzia per i sopralluoghi, sia a favore dell’utenza in aree a domanda debole, e il lancio di una serie di attività specifiche che saranno rendicontate nel primo bilancio di sostenibilità dell’Agenzia per il 2024.

Da ricordare il costante lavoro di miglioramento della programmazione dei servizi, soprattutto nella stagione estiva sul lago Maggiore e sulla sponda lecchese del Lago di Como per il trasporto estivo delle biciclette al seguito (bici-bus) nonché sulla sponda comasca. Ricordiamo per tutti il potenziamento del servizio serale sulla tratta Argegno Menaggio, a titolo gratuito per tutta l’utenza, e la introduzione della nuova linea C25 Como-Argegno sulla direttrice via lago e il potenziamento delle linee rivierasche C10 Como-Colico e C30 Como-Bellagio, oltre alla rimodulazione delle linee urbane di Como per migliorare la regolarità del servizio nei collegamenti Ospedale e Stazioni ferroviarie. Importanti subentri sono stati poi compiuti dall’Agenzia, d’intesa con le amministrazioni comunali competenti, nella gestione diretta del servizio dei servizi urbani di Castellanza, Gallarate e Saronno.

Un altro intervento fondamentale nel periodo estivo è stata la riattivazione della funivia Argegno – Pigra nel corso del mese di Agosto, chiusa dall’Ottobre 2022. Una riapertura resa possibile grazie alla collaborazione tra Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, ATM Milano e Comune di Pigra, d’intesa con la Provincia di Como.

Sempre per migliorare la programmazione dei servizi al cittadino, altra importante attività svolta dall’Agenzia nel corso del 2024 è stata la realizzazione di un road-show itinerante. D’intesa con le amministrazioni provinciali, Varese, Lecco e Como sono state nell’ordine le sedi degli incontri con gli amministratori locali in un’ottica di ascolto per raccogliere le reali esigenze del territorio da recepire nel nuovo Programma di Bacino dell’Agenzia.

Costante resta l’impegno dell’Agenzia nell’intervenire in situazioni emergenziali a supporto dei soggetti istituzionali che a vario titolo intervengo nei trasporti e nella viabilità, per garantire la mobilità pubblica con la continuità dei collegamenti a mezzo autobus.

Da ultimo, solo in un ordine temporale ma non quanto ad importanza, il completo rifacimento del sito istituzionale con la migrazione in ambiente conforme a tutte le norme AGID vigenti e la realizzazione della prima APP sulla mobilità di bacino, che sarà presto lanciata sugli store per iOS e Android e che consentirà di rendere più semplice e intuitiva la scelta del servizio trasporto pubblico, compiendo un importante passo verso la mobilità integrata.

