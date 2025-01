Sport

SARONNO – Da ieri, martedì 14 gennaio, l’impianto indoor intitolato a Felice Dozio in via Biffi a Saronno apre le porte gratuitamente agli atleti “di interesse regionale” non tesserati per l’Osa Saronno Libertas che ha in gestione la struttura.

Il Comitato regionale Fidal della Lombardia ha infatti deciso di farsi carico dei costi di accesso degli atleti e delle atlete presenti, che possono così accedere senza pagare l’ingresso nei giorni e nelle fasce orarie di apertura agli “esterni”: martedì sera dalle 20.15 alle 22.15; mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; mercoledì sera dalle 20.15 alle 22.15; giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dell’Osa Saronno: http://www.osasaronno.it/pagina-indoor.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: atletica leggera al Paladozio comunale di via Biffi a Saronno)

15012025