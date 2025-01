Comasco

MOZZATE – Il Calcio Como 1907 al fianco del Sos Mozzate, che garantisce il servizio ambulanze sul territorio.

“Il nostro obiettivo principale è garantire servizi di emergenza e di assistenza ai cittadini, offrendo supporto con la massima qualità e professionalità,” spiega Antonio Agrello, il presidente di Sos Mozzate. L’associazione svolge un ruolo cruciale nel territorio, offrendo servizi di emergenza-urgenza in convenzione con Areu, trasporti non urgenti come trasferimenti casa-ospedale e accompagnamento dei pazienti alle visite mediche, assistenza durante eventi sportivi, come l’amichevole a porte chiuse contro il Mantova, è parte integrante del loro operato, insieme alla formazione di aziende, società sportive e cittadini sull’uso del defibrillatore e le manovre salvavita.

“Purtroppo, le difficoltà non mancano – continua Antonio – Dall’aumento delle richieste per i trasporti prenotati, che spesso superano le risorse disponibili, alla sfida di reclutare volontari che condividano la nostra missione. Anche sensibilizzare le aziende del territorio a supportarci rimane una sfida aperta.” Il sostegno di Como 1907 ha rappresentato un grande aiuto per Sos Mozzate. “Grazie al loro contributo e a quello di Sigma, abbiamo potuto coprire due terzi del costo del nuovo veicolo, un traguardo fondamentale per noi.” Il veicolo, in servizio da maggio, è già operativo per i trasporti prenotati ed è dotato di una pedana per caricare carrozzine, risultando essenziale per i pazienti con difficoltà motorie. “La domanda è in costante aumento, motivo per cui stiamo lanciando una nuova campagna di raccolta fondi per acquistare un altro mezzo con le stesse caratteristiche. È un passo necessario per rispondere al meglio ai bisogni della nostra comunità.” Grazie al lavoro instancabile di Sos Mozzate e al sostegno ricevuto, si rafforza un servizio che ogni giorno fa la differenza nella vita di molte persone.

