iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Oggi, mercoledì 15 gennaio, due vie di Castiglione Olona saranno interessate da lavori di installazione di apparecchi di illuminazione pubblica. Per consentire l’intervento, saranno adottate le seguenti misure di viabilità:

Via Mazzini : chiusura dal civico 2 all’incrocio con via Broggi.

: chiusura dal civico 2 all’incrocio con via Broggi. Via Roma: chiusura dal civico 16 al civico 40.

In entrambe le strade sarà in vigore il divieto di circolazione e di sosta dalle 8 alle 18, o comunque fino al termine dei lavori; ovviamente se le opere dovessero concludersi in anticipo rispetto alle tempistiche previste, la normale viabilità verrà subito ripristinata al fine di ridurre al minimo possibile i disagi per i cittadini.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi durante la durata dell’intervento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

15012025