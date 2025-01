Groane

CESANO MADERNO – Il Giro d’Italia di ciclismo quest’anno farà tappa a Cesano Maderno. “Una vetrina internazionale unica per la nostra città che, il 29 maggio, sarà arrivo di tappa della corsa rosa” sottolineano i responsabili dell’Amministrazione civica cesanese.

All’auditorium Parco della Musica di Roma l’altro giorno il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora comunale allo Sport, Rosanna Arnaboldi, hanno partecipato all’evento di presentazione del Giro 2025 che verrà trasmesso in oltre 200 Paesi del Mondo, con 700 milioni di spettatori in Tv e altri 17 milioni a seguire la gara sul web e sui social: “Si tratta di uno spettacolo mondiale in cui Cesano Maderno sarà protagonista” rimarcano dal Comune.