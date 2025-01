Groane

CESANO MADERNO – Ha già lasciato il segno con il suo ampio sorriso e il suo talento per la danza: Sofia Derivi, residente a Cesano Maderno, ha passato la prima selezione per diventare una delle due iconiche veline di Striscia La Notizia.

Classe 2004, nata a Desio, ballerina e modella: nonostante la giovane età, la ragazza non ha avuto paura di mettersi in gioco e fare il suo debutto nel mondo della televisione concorrendo per un posto da “velina bionda”. Lo scorso 13 gennaio si sono aperte le votazioni al pubblico che ha scelto proprio la giovane cerianese, con un vantaggio del 77% sull’avversaria ventitreenne Melory Bianchi di Cesena.

Durante la puntata del tg satirico di Antonio Ricci, le due ragazze si sono esibite nello stacchetto, dando al pubblico possibilità di scegliere la propria preferita. L’annuncio della vittoria è arrivato proprio in diretta nello studio di Striscia La Notizia, dove la ragazza, incredula, ha mostrato tutta la propria emozione di fronte all’infografica che la ritraeva vincitrice.

Non sono mancati, sui social, i complimenti e i festeggiamenti degli amici della scuola di danza di Rho Fiera, che la ragazza frequenta.

