news

Ethereum (ETH) si è liberato da quasi due settimane di consolidamento sotto i $3.524, segnando una rottura significativa del prezzo.

Il re delle altcoin sta ora avvicinandosi alla barriera critica dei $3.721, con un forte slancio rialzista supportato da una solida attività degli investitori. Ethereum sembra pronto a continuare la sua ascesa verso la soglia dei $4.000.

Gli investitori di Ethereum sono rialzisti

Il cambiamento in posizione netta sugli exchange evidenzia un consistente deflusso di 89.000 ETH, pari a circa $323 milioni. Questi deflussi indicano un’intensificata accumulazione, poiché gli investitori trasferiscono i loro asset fuori dagli exchange per garantirsi posizioni a lungo termine.

Con l’aumento del prezzo di Ethereum, la paura di perdere un’opportunità (FOMO) potrebbe ulteriormente aumentare la domanda per l’asset. L’accumulazione in corso è in linea con questo sentiment, suggerendo che i detentori di Ethereum siano ottimisti riguardo alla crescita futura dell’asset e al suo potenziale di raggiungere nuovi massimi nelle prossime settimane.

Il momentum macroeconomico di Ethereum rimane forte, supportato dall’indicatore Chaikin Money Flow (CMF). Attualmente vicino alla linea neutra, il CMF è sul punto di passare in territorio rialzista, un chiaro segno di aumentati afflussi. Ciò indica che gli investitori stanno attivamente spendendo denaro in Ethereum.

Man mano che gli afflussi crescono, la tendenza all’accumulazione di Ethereum si rafforza, riflettendo un solido supporto per l’azione del prezzo attuale. Il movimento positivo del CMF suggerisce un continuo interesse da parte degli investitori, rafforzando ulteriormente il potenziale di ETH di raggiungere i suoi prossimi obiettivi di prezzo.

Previsione del prezzo di ETH: obiettivo più alto

Ethereum sta attualmente scambiando a $3.681, appena sotto la resistenza di $3.721, un punto chiave di resistenza e l’ultimo ostacolo prima che Ethereum raggiunga i $4.000. Convertire questo livello in supporto preparerebbe il terreno per un aumento fino al massimo di $4.107.

La combinazione tra sentiment rialzista degli investitori e condizioni macroeconomiche favorevoli indica che Ethereum potrebbe raggiungere i $3.988. Questo slancio al rialzo segnerebbe una significativa ripresa e consoliderebbe la posizione dell’altcoin nel mercato.

Tuttavia, il fallimento nel superare i $3.721 potrebbe spingere Ethereum a tornare a $3.524, invalidando la previsione rialzista. Un simile ritracciamento ritarderebbe la ripresa di Ethereum, sottolineando l’importanza di mantenere il momentum al rialzo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di prezzo.

Wall Street Pepe è la nuova rivoluzione del mondo cripto?

Wall Street Pepe sembra essere diventata la più grande prevendita sia del 2024 che del 2025. Lanciata a dicembre, ha rapidamente creato un esercito simile a quello di Dogecoin, radunando i suoi seguaci per portare il progetto a nuove vette.

Questo perché Wall Street Pepe rende accessibile a tutti il mondo cripto; le notizie che prima passavano inosservate non saranno più solo per le balene. Wall Street Pepe sta creando un proprio gruppo alfa per i piccoli investitori che vogliono batterle.

Con il suo approccio orientato alla comunità, Wall Street Pepe potrebbe avere un impatto significativo sul mercato, sfruttando la forza collettiva della sua comunità per offrire ai possessori di $WEPE più di un semplice investimento. Infatti, $WEPE catalizza un nuovo movimento per dare un vantaggio ai piccoli investitori.

Ora, con oltre $45 milioni raccolti nella sua ICO, $WEPE potrebbe superare $PEPE e diventare la criptovaluta più popolare. Il suo slogan “forti insieme” attira ogni giorno schiere di nuovi sostenitori. In poche settimane, il progetto ha accumulato circa 30.000 follower sul suo account X e 13.100 sul suo canale Telegram.

Scopri la prevendita di Wall Street Pepe