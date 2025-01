Cronaca

GERENZANO – Danneggiamenti alla casetta di Babbo Natale, la polizia locale sta cercando i due responsabili, che sono stati ritratti dalla videosorveglianza; lo fanno sapere i responsabili dell’Amministrazione civica di Gerenzano.

“A seguito di danneggiamento dell’arredo urbano presente in piazza 25 aprile avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, il comando di polizia locale, grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti sulla piazza, è riuscito ad individuare i colpevoli dell’atto vandalico. Attualmente sono ancora in corso ulteriori accertamenti per risalire alle generalità dei due autori, che dovranno rispondere in via penale e civile”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: i danneggiamenti causati dai vandali alla Casetta di Babbo Natale in piazza centrale a Gerenzano. Era sono in corso le indagini della polizia locale)

15012025

Commenti