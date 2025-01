Città

SARONNO – “I ragazzi hanno mostrato molta intraprendenza e voglia di impegnarsi per la propria scuola. Questo non può che farmi piacere, perché dimostra il loro legame con l’istituto e la disponibilità a mettersi in gioco. Certo, avrei preferito che avessero iniziato con una condivisione con la dirigenza, la cui porta è sempre aperta, come sanno. Ma credo che sia importante considerarlo un modo di iniziare a lavorare insieme”.

È la dirigente dell’Itis Riva, Maria Zonca, a fare il punto della situazione nell’istituto, dove lunedì i ragazzi hanno scioperato. In classe sono entrati 500 studenti sui 1300 dei due plessi, ma molti non si sono presentati davanti al cancello.

“Credo che sia importante fare chiarezza sui temi portati dai ragazzi. Per quanto riguarda il freddo, l’istituto ha due caldaie, e una è stata recentemente sostituita dalla Provincia , con il risultato che, se fa molto caldo al biennio, fa freddo ancora freddo al triennio. Sicuramente è uno dei punti su cui sarebbe necessario un intervento”. Sempre nelle aree delle terze, quarte e quinte si riscontra il problema dei bagni: “Sono decisamente datati e, fortunatamente, sono stati prima di Natale stanziati dalla Provincia fondi per il loro rifacimento, perché necessitano davvero di un rinnovamento. Del resto sono stati anche oggetto di episodi di degrado, e quindi dobbiamo ovviamente arginare anche questo problema”.

Diversa situazione dei laboratori: “Abbiamo effettivamente avuto problemi di infiltrazioni dopo le grandinate, ma sono stati risolti. Restano le difficoltà legate alla struttura dei laboratori: spazi alti 9 metri, con vetrate e termoconvertitori. Certo, soprattutto il lunedì mattina, non sono caldissimi, ma sono spazi su cui intervenire non è semplice senza massicci investimenti. Per contro, la dotazione è stata completamente rinnovata, con investimenti di 300 mila euro del Pnrr. I laboratori di automazione, chimica, torneria e saldatura hanno nuove attrezzature, e anche l’aula magna è stata completamente rinnovata”.

E conclude: “L’itis Riva ha sede in un edificio che risale agli anni Cinquanta ma in cui l’impegno del personale e dei docenti non è mai mancato e in cui si sono fatti, si stanno facendo e si faranno interventi. Ci piace che i ragazzi si sentano parte della scuola e siamo pronti a metterci in gioco. Speriamo in una loro collaborazione per continuare a migliorare la struttura visto che dotazione e didattica procede a gonfie vele”.

