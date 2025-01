ilSaronnese

SARONNO – Come ormai da tradizione, a fine gennaio la piscina di Saronno si riempie di atleti per il Meeting Fisdir “Città di Saronno” giunto quest’anno alla 15^ edizione. Dedicato ad atleti con disabilità intellettivo relazionale della categoria promozionali, quest’anno raccoglie ben 145 atleti in rappresentanza di 15 società provenienti da tutta la Lombardia e con la sempre gradita presenza della squadra di Novara.

E’ questa la quarta prova del circuito Nord Cup 2024/25, serie di manifestazioni che consentono a tante persone con disabilità che praticano nuoto con le proprie società di gareggiare insieme e di condividere importanti momenti di socialità e di autonomia. La Rari Nantes Saronno con la collaborazione di Saronno Servizi SSD e con il patrocinio del Comune di Saronno è pronta a tornare operativa con la rodata macchina organizzativa di volontari di tutte le età che saranno disponibili per garantire che l’evento si svolga nel migliore dei modi.

Ma sopratutto sono pronti a tornare in vasca gli 11 nuotatori in forza alla Rari Nantes Saronno che rappresenteranno i colori della città e che sicuramente sapranno ben evidenziare i progressi ottenuti durante le sedute di allenamento.

Le gare inizieranno alle ore 15 con questo programma: 25 farfalla, 25 dorso, 25 rana, 25 stile libero, staffette 4×50 mista femminili e maschili, 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero, staffette 4×50 stile femminile e maschile. Seguiranno le premiazioni, saranno premiate le prime 6 società con le coppe del trofeo e tutti gli atleti con medaglie individuali.

L’evento è aperto al pubblico, il bar dell’impianto sarà funzionante e la tribuna potrà contenere un massimo di 200 persone. Attendiamo tutti per un bellissimo pomeriggio di sport.

