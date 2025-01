Comasco

ROVELLASCA – E’ Sergio Zauli, rieletto sindaco la scorsa primavera il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

1. Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione

L’anno 2024 è stato un anno un po’ diverso in quanto si sono tenute le elezioni comunali nel nostro Paese.

I progetti finiti e concretizzati, al quale tenevo particolarmente, sono:

– realizzazione Piazza antistante il sagrato della Parrocchia SS. Pietro e Paolo intitolata a San Giovanni Paolo II

– apertura Boutique Solidale

2. Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Abbiamo una serie di opere pubbliche in procinto di partire tipo ambulatorio medici comunali, rifacimento della Fontana detta “La Vasca”, simbolo del nostro centro cittadino e del nostro Parco Burghè, e infine una nuova strada con 2 rotatorie in Via Como/Via XX Settembre per una migliore viabilità per ingresso e uscita del Paese. Dal punto di vista dei servizi, ci sarà un nuovo assetto della Polizia Locale affinché ci sia una maggiore tutela e protezione del territorio

3. Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Dopo il covid sono entrato nell’ottica che i problemi amministrativi sono tutti risolvibili con costanza e pazienza. Più gratificante è stata la riconferma per il terzo mandato come sindaco con un risultato appagante e soddisfatto per l’assoluzione con formula piena che il Tribunale di Como ha emesso per la questione in cui ero coinvolto per gli eccessi di livello acustico de Al Chiosco.

4. Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Sicuramente Rovellasca è un bel Paese ed è anche caratterizzato da varie espressioni del razionalismo comasco corrente architettonica inizio Novecento per cui proporrei una visita del Parco Burghè ai cui angoli ospita queste strutture e concluderei in Biblioteca Comunale e al suo interno all’affresco realizzato dal saronnese Rossi, bene tutelato dalle Belle Arti.

5. Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

Per il gesto di solidarietà penso alla donazione del pulmino amico e DAE con la partecipazione di tante imprese locali coinvolte nel progetto. Per quello divertenti direi il Luna Park che attira tantissima gente, per 3/4 giorni di luglio Rovellasca è all’insegna del divertimento e di un pizzico di “follia”

