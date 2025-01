Cronaca

SARONNO – Quello appena trascorso è stato un sabato mattina movimentato alla piattaforma ecologica di via Milano dove si sono registrati diversi furti che hanno letteralmente bloccato l’accesso degli utenti tanto che quest’ultimi hanno richiesto l’intervento della polizia locale.

Il problema è noto e se ne è parlato molto in città e anche a livello politico. Non a caso l’impianto è da tempo presidiato da una guardia giurata. Neppure il vigilantes però è riuscito ad arginare la presenza di intrusi che sabato mattina mentre c’erano molto cittadini in coda per conferire rifiuti hanno iniziato a fare razzia. Si sono messi a prelevare materiali dai cassoni in cui erano già stati differenziati e conferiti ma anche a “scegliere” oggetti e materiali dalle auto in sosta.

Una presenza che oltre a infastidire e mettere a disagio gli utenti ha anche provocato code all’ingresso visto che i furti bloccavano il normale passaggio di chi doveva conferire. La vicenda si è conclusa con una chiamata alla polizia locale. L’arrivo della pattuglia ha messo in fuga gli intrusi riportando la calma nella piattaforma.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti