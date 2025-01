Politica

VARESE – “Il ministro Matteo Salvini deve venire in Parlamento per spiegare cosa sta succedendo alle ferrovie italiane totalmente nel caos“. Lo ha chiesto Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto e vicepresidente del gruppo di Italia viva alla Camera dei deputati, ieri nel corso di un intervento in aula in parlamento a Roma.

“Se la linea dell’Alta velocità è satura, ci dica dove sono gli investimenti per potenziarla. Ci spieghi anche la sua proposta di taglio del 15% delle corse: su quali linee e fasce orarie? La Lega è tra i partiti più longevi e al governo per anni, lo scaricabarile proprio non regge. Salvini si dimetta, l’Italia anziché andare avanti regredisce” ha concluso Gadda.

