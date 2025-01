Secondo quanto riportato dal noto media finanziario Bloomberg, l’amministrazione del presidente eletto Donald Trump intende nominare circa 24 tra dirigenti e fondatori per il suo Consiglio Consultivo sulle Criptovalute.

Il Consiglio fornirà indicazioni sulla politica degli asset digitali e collaborerà con il Congresso per redigere una legislazione sulle criptovalute. Inoltre, mirerà alla creazione di una riserva strategica di Bitcoin, mantenendo le promesse fatte da Trump in campagna elettorale, e collaborerà con le principali agenzie governative, tra cui la SEC, la CFTC e il Dipartimento del Tesoro, per migliorare la chiarezza normativa e promuovere un ambiente favorevole alla crittografia.

Secondo Bloomberg, molti dei probabili nominati hanno già legami con Trump e si sono incontrati con lui negli ultimi mesi. Tuttavia, Trump e i suoi principali consiglieri, tra cui il nuovo zar dell’AI e della crittografia della Casa Bianca, David Sacks, stanno ancora valutando i potenziali candidati per il consiglio.

Dopo la rielezione di Trump a novembre, diverse figure di spicco del settore delle criptovalute hanno visitato Mar-a-Lago. Tra questi, l’amministratore delegato di Crypto.com, Kris Marszalek, che ha incontrato Trump per discutere di politiche cripto-friendly e di potenziali ruoli nell’amministrazione.

Anche il CEO di MicroStrategy, Michael Saylor, è stato avvistato mentre parlava con Eric Trump del ruolo di Bitcoin nell’economia statunitense. Mentre il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, avrebbe incontrato Trump nelle scorse settimane.

Tra gli altri visitatori degni di nota figurano l’amministratore delegato di Ripple, Brad Garlinghouse, che è stato fotografato con Trump, e l’amministratore delegato di Circle, Jeremy Allaire, noto per le sue importanti donazioni di criptovalute al comitato inaugurale di Trump.

Giovedì scorso, Allaire ha dichiarato che l’azienda ha contribuito con 1 milione di dollari al comitato inaugurale di Trump, con l’obiettivo di ottenere il favore dell’amministrazione entrante nell’assemblare il gruppo consultivo.

Circle has contributed 1M USDC to President Trump’s Inaugural Committee. We are excited to be building a great American company, and the fact that the Committee took payment in USDC is an indicator of how far we have come, and the potential and power of digital dollars.

A dicembre, Trump ha nominato Bo Hines, un ex candidato al Congresso della Carolina del Nord, a capo del neonato Crypto Council. Hines riferirà direttamente a David Sacks. Trump ha confermato che Hines e Sacks si concentreranno sulla promozione di un ambiente favorevole all’industria delle criptovalute e ha dichiarato:

“Bo lavorerà con David per promuovere l’innovazione e la crescita nello spazio degli asset digitali, assicurandosi che i leader del settore abbiano le risorse necessarie per avere successo”.

Separatamente, l’industria delle criptovalute sta organizzando un grande evento, l’“Inaugural Crypto Ball”, che si terrà il 17 gennaio a Washington per onorare e sostenere l’amministrazione entrante.

Questo incontro, al quale si parteciperà in abito da sera, è uno sforzo congiunto della BTC Inc di David Bailey, del gruppo di difesa Stand With Crypto e di diverse altre organizzazioni crittografiche.

I biglietti, che saranno venduti presso l’Andrew W. Mellon Auditorium, costano 2.500 dollari e includono cocktail, antipasti e servizio di parcheggio. Inoltre, David Bailey sarebbe stato preso in considerazione per un potenziale ruolo nel Consiglio Consultivo.

