SARONNO – Oggi il tempo è stabile e soleggiato per l’intera giornata, senza rischio di piogge. Le temperature si mantengono piacevoli, con una massima di 10°C e una minima di -2°C, mentre lo zero termico si attesta a 2316 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nordovest al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Attenzione al ghiaccio nelle ore più fredde. Per ulteriori dettagli, consulta 3BMeteo.

L’area è influenzata da un campo di alta pressione, che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le zone, dalle pianure alle Alpi. I venti, inizialmente deboli dai quadranti sudoccidentali, ruotano gradualmente verso Nordovest. Lo zero termico si mantiene intorno ai 2100 metri.

LAZZATE – Oggi il tempo è stabile e soleggiato per tutta la giornata, con assenza di piogge. Le temperature oscillano tra una massima di 7°C e una minima di -2°C, mentre lo zero termico si attesta a 2314 metri. I venti sono deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordovest, e moderati nel pomeriggio, con provenienza da Est-Sudest. Prestare attenzione al ghiaccio, soprattutto nelle prime ore del giorno.

TRADATE – Oggi il tempo è soleggiato e stabile per l’intera giornata, senza rischio di piogge. Le temperature raggiungono una massima di 10°C e una minima di -2°C, mentre lo zero termico si posiziona a 2332 metri.