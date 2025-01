Sport

CASTELLANZA – Back-to-back in casa per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno che a distanza di cinque giorni dalla sfida con Piacenza ospita Omegna per la ventunesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Apre le danze De Capitani con un sottomano, Omegna acchiappa rimbalzi ma sbaglia diversi tiri in avvio. Ancora De Capitani da tre e quattro punti in fila di Maspero portano la Robur sull’11-4. Da metà quarto in poi cominciano a scaldare la mano Misters e Mazzantini (rispettivamente 16 e 11 punti nel primo tempo), rispondono presente Pellegrini e Beretta : il playmaker biancoazzurro illumina il campo coi suoi spettacolari passaggi e con una tripla in sidestep sulla sirena che fissa il punteggio sul 22-19 per Saronno.

Anche nel secondo quarto è equilibrio totale, una sequela di canestri botta e risposta, senza nessun accenno di fuga. Punti distribuiti in tutto l’organico per Saronno, mentre per i rossoverdi è ancora il binomio Misters-Mazzantini a tirare avanti la carretta. L’ultimo canestro del quarto è ancora del nr. 22 ospite, si chiude la prima metà di gara, la Robur è avanti 52-50.

Il terzo quarto vede Omegna alzare le percentuali dall’arco (4/8 dalla distanza oltre al 9/14 da due punti nel periodo) e in maniera opposta cala la precisione dei padroni di casa. Con un parziale importante gli ospiti si portano in doppia cifra di vantaggio, Quinti e Negri tengono a galla la Robur ma il distacco è ampio alla sirena, 78-70 per Omegna.

La squadra di coach Eliantonio gestisce bene l’avvio dell’ultimo quarto e si riporta subito a distanza di sicurezza, Saronno ci prova ma non chiude il gap mentre il cronometro si esaurisce. Vittoria per Omegna che porta a casa la partita, 100-89 il risultato finale in favore dei piemontesi.

Un buon primo tempo per Saronno non è bastato per fermare la corazzata Omegna che con questo successo continua a macinare punti nelle zone altissime della graduatoria. Una prestazione comunque positiva per la squadra di Gambaro, soprattutto a livello offensivo, mentre in difesa c’è ancora da migliorare visti i tanti punti subiti. Adesso testa alla prossima, domenica 16 gennaio trasferta importantissima ad Agrigento per provare con le unghie e con i denti a tornare alla vittoria.

Quinti 10, Pellegrini 9, De Capitani 12, Negri 12, Maspero 22, Nasini 5, Beretta 12, Giulietti 7, Tresso 0, Canton N.E.

