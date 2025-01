Sport

CASTELLANZA – Primo turno infrasettimanale del 2025 e del girone di ritorno: stasera, per la 21esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, l’AZ Pneumatica Robur Saronno affronta Omegna, formazione storica di alto profilo in categoria. Palla a due alle 20.30.

La squadra ospite occupa attualmente il posto in classifica, guidata in panchina da coach Eliantonio e sul parquet dal capitano Balanzoni, tra i lunghi più dominanti del torneo, la squadra piemontese arriva al PalaBorsani con tutte le intenzioni di proseguire nel suo sinora ottimo percorso. A guidare il gruppo sono gli oltre 15 punti di media della guardia lettone Misters, con lui i lunghi Balanzoni e Stepanovic, gli esterni Cognati, Paolin e Maruca, poi Mazzantini e Ferraro, oltre al playmaker Terenzi.

Insomma, roster profondo e completo. Ma già all’andata i ragazzi di coach Gambaro avevano dimostrato di potersela giocare, anche contro una corazzata come Omegna. Serviranno determinazione e tenacia.

