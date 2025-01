news

La blockchain è una tecnologia innovativa che ha trasformato profondamente il modo di gestire e scambiare dati in diversi settori, tra cui le criptovalute e la finanza.

Si tratta di un registro digitale distribuito e immutabile, concepito per registrare le transazioni in maniera sicura e trasparente, eliminando la necessità di intermediari.

La sua prima applicazione pratica risale al 2008 con la creazione di Bitcoin, la prima criptovaluta basata su questa tecnologia.

La struttura della blockchain si basa su una serie di blocchi collegati tra loro, ciascuno contenente dati relativi alle transazioni, un identificativo univoco chiamato hash e l’hash del blocco precedente.

Per aggiungere nuovi blocchi, la blockchain utilizza specifici meccanismi di consenso. Tra questi, il Proof of Work (PoW) richiede la risoluzione di complessi calcoli matematici, mentre il Proof of Stake (PoS) seleziona i validatori in base alla quantità di criptovaluta detenuta.

Una volta convalidato, un blocco viene aggiunto alla catena e reso visibile a tutti i partecipanti della rete.

Le sfide della Blockchain

Nonostante i suoi punti di forza, la blockchain deve affrontare diverse sfide. Una delle problematiche più significative è la congestione della rete, che si verifica quando un numero elevato di transazioni compete per essere elaborato.

Questo fenomeno rallenta i tempi di conferma e aumenta i costi delle commissioni, come osservato su Ethereum durante i periodi di elevato utilizzo.

Un ulteriore limite è rappresentato dalla scalabilità. Le blockchain tradizionali, come quella di Bitcoin, gestiscono un numero limitato di transazioni al secondo, rendendole meno efficienti rispetto ai sistemi centralizzati.

Inoltre, il consumo energetico associato al modello PoW ha sollevato preoccupazioni ambientali, spingendo verso l’adozione di alternative più sostenibili.

Anche la presunta decentralizzazione può essere messa in discussione. In alcuni casi, pochi attori concentrano il controllo della rete, riducendo la sicurezza e la trasparenza del sistema.

Questi aspetti evidenziano la necessità di miglioramenti tecnologici e di governance per garantire un’adozione più ampia e sostenibile.

Soluzioni alle limitazioni

Per superare le criticità esistenti, sono state sviluppate diverse soluzioni innovative. Le tecnologie di secondo livello, come Lightning Network per Bitcoin e i rollup per Ethereum, riducono la congestione elaborando le transazioni al di fuori della catena principale.

Il concetto di sharding suddivide la blockchain in frammenti più piccoli, aumentando la capacità di elaborazione.

L’adozione di algoritmi di consenso alternativi, come il PoS e il Proof of Authority, contribuisce a ridurre il consumo energetico e a migliorare la scalabilità. Inoltre, le blockchain interoperabili, come Polkadot e Cosmos, facilitano la comunicazione tra diverse reti, aumentando l’efficienza complessiva del sistema.

Progetti come Solaxy, invece, mirano a ridurre il traffico sulla blockchain di Solana grazie all’elaborazione di dati off-chain.

Solaxy: una rete layer-2 per Solana

Il progetto Solaxy ha introdotto un approccio innovativo per migliorare l’efficienza delle blockchain attraverso l’elaborazione off-chain.

Questo sistema prevede il trasferimento delle transazioni su piattaforme dedicate, alleggerendo il carico sulla rete principale.

Tra le tecniche adottate spicca il raggruppamento delle transazioni, che permette di combinare più operazioni in un unico processo.

Il metodo permette di incrementare significativamente la capacità della rete, oltre a consentire una sensibile riduzione dei costi associati alle transazioni, rendendo la tecnologia blockchain più scalabile e accessibile.

La sicurezza delle operazioni non viene compromessa, poiché tutte le transazioni elaborate off-chain vengono successivamente finalizzate sulla mainnet di Solana.

Attualmente, Solaxy si trova nella fase di presale del token nativo, SOLX, con più di 10 milioni di dollari raccolti.

Il token è disponibile a 0,0016 dollari, con una strategia di vendita che prevede aumenti progressivi del valore durante le diverse fasi.

I trader possono acquistare SOLX tramite ETH, USDT o carta di credito, per fare staking del token su Ethereum e ottenere ricompense passive.

I guadagni dello staking verranno distribuiti nell’arco di tre anni, al ritmo di 4377,4 token SOLX per ogni blocco Ethereum generato.

