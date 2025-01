Varesotto

BUSTO ARSIZIO – Alle 10.35 di oggi i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti in supporto ai colleghi del comando di Milano nel comune di Villa Cortese in via Buonarroti per l’incendio di un box di un’abitazione.

Schiuma estinguente

il tempestivo intervento e l’utilizzo di un’apposita schiuma estinguente hanno permesso di circoscrivere le fiamme evitando che potessero coinvolgere anche la casa nelle immediate vicinanze. Da quantificare l’entità dei danni materiali, e sono da chiarire ora con precisione le cause di quel che è successo e che ha suscitato momenti di comprensibile preoccupazione fra i residenti nelle immediate vicinanze.

(foto: i vigili del fuoco durante l’intervento per l’incendio nel garage. Per spegnerlo è stata utilizzata una speciale schiuma estinguente)

