CARONNO PERTUSELLA – In occasione della Giornata della memoria, le associazioni Auser, Anpi e Città Futura di Caronno Pertusella si sono unite per organizzare un importante evento commemorativo. Quest’anno ricorre l’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945. Una data che rappresenta un momento cruciale nella storia, ricordata a livello internazionale per mantenere viva la memoria delle vittime dell’olocausto.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 24 gennaio alle 20.45 nella sala conferenze del centro anziani Auser, in via Adua, 169. Il programma prevede una conferenza dal titolo “Auschwitz, storia del lager“, curata dal professor Giancarlo Restelli, che guiderà i partecipanti in un percorso tra immagini, fotografie e documenti storici. L’incontro sarà introdotto da Massimiliano Caselli, presidente dell’Anpi di Caronno Pertusella.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un momento di riflessione e di impegno per tramandare la storia e i suoi insegnamenti, per non dimenticare e fare in modo che tragedie simili non si ripetano mai più.

