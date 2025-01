Comasina

CESANO MADERNO – Continua l’impegno della Provincia di Monza e Brianza a favore dell’ambiente e della salute attraverso la lotta all’abbandono dei rifiuti causa dell’inquinamento di suolo e acque e di molteplici danni alla vegetazione e alla fauna locale, oltre che dell’evidente degrado ambientale e paesaggistico. Dopo la positiva esperienza avviata dalla Provincia nel corso del 2023 insieme ai Comuni di Varedo, Villasanta e Concorezzo, le economie di gara derivanti dalle procedure concluse (circa 32.000 euro) sono state riutilizzate nel 2024 per avviare ulteriori progetti per contrastare l’abbandono dei rifiuti nei Comuni di Cesano Maderno e Muggiò.

In entrambi i casi, si è intervenuti posizionando telecamere di videosorveglianza collegate alla rete esistente di controllo e monitoraggio delle polizie locali dei due Comuni, che permetteranno l’individuazione dei trasgressori nei luoghi che sono sovente teatro di abbandono, in particolar modo nel Comune di Cesano Maderno nell’area parcheggio ubicata in prossimità dello svincolo della SP 35 dei Giovi (località Binzago) lungo via Manzoni angolo via Costantino I°, mentre nel Comune di Muggiò lungo la SP 151 “Cinisello – Desio” in prossimità del confine con il Comune di Cinisello Balsamo.

Il progetto è stato messo a terra grazie a un oculato impiego dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Littering” avviato già nel 2023 sulla base dello schema di Accordo di collaborazione siglato tra la Regione e le Province lombarde, rappresentate da Upl, Anci Lombardia e Città Metropolitana di Milano.

Il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, commenta: “Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalle precedenti sperimentazioni a Varedo, Villasanta e Concorezzo, segno che una presenza capillare sul territorio aiuta a prevenire fenomeni di degrado come il littering. Sono convinto che anche questo progetto con Muggiò e quello già siglato a settembre con Cesano Maderno porteranno frutti positivi e aiuteranno a mantenere le nostre città più pulite laddove l’educazione e il buon senso non prevalgono”.

Il consigliere delegato alle Infrastrutture provinciali, Strade e Ponti, Michele Santoro, aggiunge: “Il presidente Santambrogio e io ringraziamo tutti i Comuni coinvolti per l’ottima collaborazione e per aver sposato la finalità condivisa di questi interventi che, aggiungendosi agli altri già messi in campo, beneficeranno l’intero territorio brianzolo”.

