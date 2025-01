ilSaronnese

CISLAGO – Un fine settimana ricco di riflessione grazie a due appuntamenti imperdibili, pensati per coinvolgere grandi e piccoli organizzati da Il laboratorio delle idee.

Alle 21, nella sala convegni di Villa Isacchi, Beatrice Dalia sarà protagonista di un incontro dedicato alla gestione dei conflitti in età adolescenziale e al potenziale terapeutico del teatro e dell’arte. Mediatrice familiare, formatrice teatrale e volto noto della televisione, Beatrice Dalia offrirà una prospettiva unica su come affrontare momenti complessi, non solo in famiglia ma anche nel contesto educativo. L’evento è aperto a genitori, insegnanti, adolescenti e formatori.

Il secondo appuntamento del weekend si terrà nell’auditorium “L’Angolo dell’Arte” e sarà una festa per celebrare i 10 anni di attività sul palco con il “Labiday Show”, in programma alle 21.

Durante il pomeriggio di sabato, dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, l’auditorium comunale ospiterà una serie di laboratori gratuiti per bambini e ragazzi. Parallelamente, sarà allestita una mostra con costumi, oggetti di scena e materiali teatrali, un’occasione per scoprire i segreti del mondo del teatro.

