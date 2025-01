Città

SARONNO – L’Epifania che ha portato via le feste ha lasciato in città tutti i problemi di maggioranza in brandelli e senza numeri. A scuotere la ripresa delle attività l’inedito braccio di ferro in corso tra il Pd e il sindaco Augusto Airoldi. In una coalizione che continua a perdere pezzi e lontana dall’avere la maggioranza assoluta dei voti in consiglio comunale nelle ultime ore è esploso il confronto o per meglio dire lo scontro tra il Pd e il sindaco Augusto Airoldi malgrado la rassicurazione di quest’ultimo di una piena condivisione di obiettivi il partito democratico saronnese.

La situazione, tra il primo cittadino e il suo partito, è tesa dalle elezioni provinciali dello scorso settembre. Alcune scelte del sindaco non sono piaciute alla base del Pd e da lì sono iniziati i mal di pancia acuiti dalla gestione della crisi di maggioranza e dalle scelte fatte per continuare con l’Amministrazione malgrado l’assenza dei numeri in consiglio comunale. Una mancata condivisione di scelte che è emersa per la prima volta “a verbale” anche nell’ultimo consiglio comunale. L’approvazione del bilancio consolidato non ha contribuito a rasserenare gli animi, anzi: il voto di De Marco per l’approvazione l’immediata eseguibilità del bilancio ha segnato, per molti aspetti, un punto di non ritorno che neppure la pausa delle festività non potuto far dimenticare.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? L’indisponibilità del sindaco Augusto Airoldi a fornire risposte sui temi su cui proseguire l’attività amministrativa. Detto in soldoni: tempi e modi certi per portare in consiglio comunale l’ex Isotta ed anche qualche chiarimento sulla posizione e il ruolo di Pierluigi Gilli, Marta Gilli e ovviamente Agostino De Marco. Se il consigliere di Forza Italia nelle ultime ore ha chiarito di non voler votare il bilancio previsionale resta la preoccupazione del Pd di ritrovarselo, nuovamente, come 13esimo voto.

I tentativi di risolvere la situazione in queste ore non sono mancati ma i risultati sono stati decisamente negativi tanto che ieri sera alla riunione di maggioranza programmata le diserzioni degli esponenti del Pd non si contavano. Assenze che, sempre secondo i ben informati, ha mandato su tutte le furie il sindaco che è tornato a dirsi disponibile “per l’ennesima volta quando si fanno le riunioni” alle dimissioni “se si vuole far finire l’esperienza amministrativa”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti