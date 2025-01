Cronaca

TURATE – Due incidenti ieri sulle strade di Turate. Primo episodio alle 13.10 in via Varese dopo per le scontro fra due automobili quattro persone hanno avuto bisogno di assistenza medica. Sono state soccorse due donne di 35 anni, una donna di 53 anni ed un uomo di 62 anni; nessuno è apparso in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, vigili derl fuoco, l’auto-infermieristica, l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e quella della Croce rossa di Saronno.

Alle 14.25 altro incidente sempre a Turate, in questo caso in via Candiani: è stato investito un pedone. E’ stata soccorsa, dall’ambulanza della Croce rossa, una donna di 53 anni quindi trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche l’intervento dei carabinieri per chiarire dinamica e modalità dell’incidente, e le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

16012025