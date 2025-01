Città

SARONNO – C’è chi era bambino e si ricorda l’improvvisa giornata senza scuola e i giochi, chi ha potuto godersi una giornata lenta, chi ricorda i problemi e chi ha vissuto un momento speciale della propria vita facendo i conti con la neve. Sono tanti i ricordi dei saronnesi della maxi nevicata del 1985 che sono stati condivisi con la nostra testata.

Eccone alcuni

Sonia e Deborah

Io avevo 15 anni nel 1985 e con mia sorella di 14 anni, quella mattina ci siamo alzate e siamo corse fuori a giocare a palle di neve, a fare un bel pupazzo di neve. E soprattutto abbiamo saltato la scuola per qualche giorno!

Deborah

Nostro padre lavorava per un’impresa edile e aveva la patente per la ruspa. Come avete scritto anche voi, quando ha iniziato a nevicare, la ditta dove lavorava è stata chiamata. Ed è stato via tre giorni, senza tornare! Perché lavoravano senza sosta, dormivano a turno in cantiere, mangiavano qualcosa in giro.

Maria Carla

Il primo giorno di neve è stato il 27/12/1984, ero nella camera della maternità dell’ ospedale di Saronno e aspettavo di essere portata in sala operatoria, vedevo i fiocchi di neve scendere ed ero impaurita per il taglio cesareo che mi aspettava. Era tutto magico, bianco, soffice….e una nuova vita mi aspettava. Dieci giorni dopo tornando a casa vedevo ancora un manto bianco che ricopriva la città.

Enrica

Mi sono sposata il 19 gennaio 1985 con Franco. Era appena finita la grande nevicata! Abbiamo dovuto disdire il pranzo di nozze per l’impraticabilità delle strade. Per fortuna il cugino di mia madre era il proprietario della storica Croce d’Oro, che ci è venuto in soccorso. In ogni caso non è arrivata quasi la metà dei nostri invitati, che venivano da Milano, Bergamo e Mantova. Mio marito abitava dove viviamo adesso, in fondo a via Andrea Costa, via cieca al confine con Solaro. Mio suocero il giorno prima del matrimonio ha dovuto sollecitare il comune perché arrivasse lo spazzaneve, dicendo: “Mio figlio si sposa domani e noi non siamo in grado di uscire di casa con l’auto.”

Per fortuna il comune ha liberato la strada!

Gianpietro Guaglianone

Ricordo la mattina senza scuola, la possibilità di uscire in cortile a giocare con mia sorella trovando tutto coperto di neve.

Roberto Rotondi

Di quella nevicata ho un ricordo emozionante. Lo scenario bianco dalla finestra la mattina appena alzato fu surreale, da brividi. Ricordo la colazione in famiglia con la neve fuori a fare da contorno, come in un quadretto da fiaba, il tentativo disperato di raggiungere la scuola facendomi breccia tra blocchi enormi di neve, i tanti pupazzi di neve di ogni tipo sparsi per Saronno; con i bambini e i ragazzi del quartiere iniziammo a farne uno in fila all’altro. La neve ricopriva ogni cosa, uno scenario da alta montagna. Una meraviglia. La nevicata del secolo per chi la visse viene percepita quasi come una leggenda, un racconto fantastico che narra di un mondo che non esiste più. Quanto successe quell’anno è in effetti il risultato di una combinazione di eventi che sfuggono in gran parte alle statistiche e alle previsioni.

Valeria Valioni

Abitavo nello stesso palazzo dell’allora Ufficiale Sanitario Lazzaretti, sciatore esperto, che vedevo recarsi al lavoro al mattino, vestito da sci, con gli sci da fondo. Un’immagine surreale in una Saronno ovattata e semideserta. Io con due bambine molto piccole ero bloccata in casa, impossibile usare il passeggino. Ma nel cortile si facevano pupazzi di neve “condominiali”.

un lettore

Avevo quasi 5 anni. Vivevo in una corte , guardavo fuori dalla finestra e chiedevo a mia madre di andare da mio nonno che viveva in Calabria , perché lì dove viveva mio nonno c’è vicino il mare. E mia madre mi rispose, che anche in Calabria aveva nevicato.

Mio fratello ricorda: “Io ricordo che papà ha fuso la frizione dell’Alfa sud”. Solitamente nostro padre andava al lavoro con il motorino Garelli blu. Ma quel giorno ebbe la magnifica idea di tirare fuori l’automobile dal garage per andare al lavoro… non voleva perdere la giornata di lavoro.

Luciano

All’epoca avevo 15anni, vivevo tra Seveso Altopiano e il viaggio Snia. Ho un bellissimo ricordo e grande nostalgia di quell’epocale evento. Bisogna considerare che a quell’epoca le stagioni e il clima erano molto diversi da oggi: le irruzioni di aria gelida continentale proveniente dalla Russia (polare o siberiana, ovvero il Buran) e gli eventi nevosi erano frequenti e consistenti e nevicava anche sei o sette volte. Insomma, gli inverni erano tali e facevano la voce grossa. Purtroppo il clima del pianeta si sta riscaldando e continuerà a riscaldarsi nei prossimi decenni intensificando gli eventi estremi. Ricordiamo l’ultima grande e duratura ondata di gelo del febbraio 2012, come anche lo storico inverno del 1956; l’intensissima ondata di gelo che iniziò il 27 gennaio e finì il 20 febbraio, eventi estremi che si verificavano in media ogni 30/40anni. Dopo un dicembre insolitamente mite (perfino in Scandinavia le temperature scendevano difficilmente sotto lo zero), il grande e inaspettato cambiamento avvenne nell’arco di una ventina di giorni a partire dalla fine di dicembre del 1984. Era il 4 Gennaio, una massiccia ondata di gelo proveniente dall’artico russo, più precisamente dal mare di Kara, raggiunse il mar Mediterraneo, avanzando con estrema velocità. A livello stratosferico un massiccio riscaldamento polare fece scivolare due noccioli di aria gelida, uno verso l’Europa settentrionale ed un altro sul Canada, con la complicità dell’anticiclone delle Azzorre. Ben oltre 72 ore di neve continua e ininterrotta e 90cm di accumulo paralizzò il capoluogo lombardo come buona parte del nord Italia (l’accumulo totale a 100cm a fuori Milano, 110cm a Como e a 150cm a Trento). Le strade (soprattutto dell’alta Lombardia) furono sommerse da oltre 1 metro di coltre bianca. Le conseguenze della nevicata furono molteplici e pesanti, tra tetti crollati, strade bloccate, aeroporti fermi e trasporti in tilt che di conseguenza subirono ritardi e cancellazioni. Oltre ai disagi per la popolazione, ci furono anche ripercussioni sull’economia. Molte attività commerciali furono costrette a chiudere. Ma la città di Milano fu anche invasa da improvvisati sciatori e gente sugli slittini ed i fiocchi di neve a noi bambini e adolescenti portavano spensieratezza. Il ricordo di quello storico evento che abbiamo vissuto porta con se anche l’emozione associato ad esso. Le prime esperienze con la neve sono senza alcun dubbio associate alla gioia: alzarsi la mattina e scoprire il mondo innevato significava molte cose…. Nonostante vi siano anche aspetti negativi legati a questo meraviglioso e magico fenomeno metereologico, non si può negare come una bella e abbondante nevicata, soprattutto se inaspettata ci doni il buon umore. Dopo lo straordinario evento di grande gelo e neve del febbraio del 1956, la più grande nevicata del ventesimo secolo (evento raro per concomitanze, a mio avviso irripetibile) è ormai destinata a rimanere soltanto un lontano e bellissimo ricordo (per chi lo ha vissuto da bambino, ovviamente).

(foto di copertina di Maria Carla)

