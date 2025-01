Città

SARONNO – “E’ evidente che il consigliere Agostino De Marco abbia un grosso problema. E non ce l’ha col Pd, nonostante lo tiri più volte in ballo, ma soprattutto con il suo partito da cui è stato più volte smentito, anche a mezzo stampa, e che si è più volte dissociato dal suo comportamento. Siamo d’accordo, strano ma vero e talvolta accade, con il suo coordinatore provinciale: il Pd è ovunque alternativo a Forza Italia e a maggior ragione, aggiungiamo noi, anche a Saronno”

E’ la nota con cui il Pd Saronno risponde alle ultime dichiarazione del consigliere De Marco in merito al suo voto per il bilancio previsionale e all’ex Isotta Fraschini.

“Ormai non siamo nemmeno più sorpresi dalla veemenza con la quale si scagli contro il progetto dell’ex Isotta. Tra l’altro tentando di far passare per fatti le sue considerazioni personali ed arbitrarie. Una cosa l’abbiamo capita, che l’area ex Isotta non sia nell’interesse del consigliere De Marco è del tutto evidente, ma che questa sia o meno nell’interesse della città lo dovrà stabilire quanto prima il consiglio comunale, che la città rappresenta, non di certo lo stesso consigliere. Nemmeno il segretario provinciale del Pd trascinata a sproposito in questa questione”.

