VARESE – “Il Falò di Sant’Antonio è una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità della comunità varesina. Questo patrimonio culturale immateriale unisce fede, socialità e senso di appartenenza al territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in vista delle celebrazioni della festa di Sant’Antonio nel territorio di Varese.

La festa di Sant’Antonio, che si celebra il 17 gennaio, è stata documentata a Varese sin dal 1572 e il falò è da secoli il simbolo della rinascita, della purificazione e della protezione contro le avversità. La tradizione del falò trae origine dalla leggenda secondo cui Sant’Antonio, accompagnato da un maialino, avrebbe rubato il fuoco dagli inferi per donarlo agli uomini. Il fuoco, dunque, assume un forte valore simbolico, rappresentando la luce e la speranza che sconfiggono le tenebre.

“Regione Lombardia – ha aggiunto – riconosce e sostiene convintamente queste manifestazioni che rappresentano un’importante occasione per riscoprire le radici storiche e culturali lombarde. Le tradizioni popolari non sono solo un legame con il passato ma anche un ponte verso il futuro: custodiscono la memoria e la trasmettono alle nuove generazioni”.

“È importante sottolineare – ha rimarcato Caruso – che dallo scorso 1° novembre sono entrate in vigore nuove disposizioni nazionali sui fuochi storici. Questo riconoscimento normativo consente di preservare eventi tradizionali come il Falò di Sant’Antonio, senza incorrere in divieti o restrizioni, garantendo la continuità di questi importanti riti collettivi”.

“Continueremo a valorizzare – ha concluso l’assessore – eventi di questo tipo, ringraziando tutti coloro che, con dedizione e impegno, anno dopo anno contribuiscono a mantenerli vivi”.