ROVELLASCA – Como Acqua ha comunicato che, per consentire interventi programmati sulla rete di acquedotto, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle seguenti date e orari:

Date : da lunedì 20 gennaio a mercoledì 22 gennaio.

: da lunedì 20 gennaio a mercoledì 22 gennaio. Orario : dalle 9 alle 17.

: dalle 9 alle 17. Zona interessata: via Paolo Giovio.

L’azienda si scusa per il disagio arrecato e invita i cittadini a contattare il numero verde 800 995 103 per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

“Si raccomanda ai residenti di adottare le misure necessarie per affrontare l’interruzione temporanea del servizio” rilevano i responsabili dell’Amministrazione civica. L’obiettivo sarà quello di eseguire tutte le opere più in fretta possibile per ridurre al minimo i disagi dei cittadini che abitano nella zona interessata dall’intervento.

