SARONNO – Un’intera giornata di festa per celebrare Sant’Antonio Abate con tradizione, fede e comunità. La sagra di Sant’Antonio Abate, in programma venerdì 17 gennaio, offrirà una ricca serie di eventi che animeranno diversi luoghi della città, coinvolgendo fedeli e appassionati di tradizioni locali. Ecco il programma completo della giornata.

La giornata si aprirà alle 8 e alle 9 con la celebrazione della Santa Messa alla chiesetta dedicata al Santo, seguita dalla benedizione con la reliquia di Sant’Antonio Abate. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera per tutti i devoti.

A partire dalle 9:30, il borgo si trasformerà in un’autentica festa grazie all’apertura del Borgo Contadino, dove personaggi in costume d’epoca proporranno prodotti tipici della tradizione lombarda e saronnese. Saranno allestiti giochi d’un tempo per grandi e piccini, con la possibilità di vedere da vicino animali da stalla e da cortile. L’esposizione di carri, carretti e biciclette degli ambulanti di un tempo completerà l’atmosfera.

Dalle 9:45 alle 21:30 sarà possibile visitare l’esposizione solenne della reliquia di Sant’Antonio Abate, una tradizione particolarmente sentita dai fedeli che desiderano venerare il Santo.

Per chi vuole immergersi nei sapori di una volta, dalle 11 alle 15 sarà aperta l’osteria, che proporrà piatti tipici della cucina contadina, disponibili anche d’asporto.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, sarà possibile ricevere la benedizione degli automezzi all’oratorio San Giovanni Bosco. Un appuntamento che riunisce tradizione e modernità, estendendo la protezione del Santo ai mezzi di trasporto.

Alle 15 si terrà la tradizionale benedizione degli animali davanti alla chiesetta di Sant’Antonio Abate, un rito molto amato che coinvolge grandi e piccoli con i loro amici a quattro zampe.

La magia del borgo sarà amplificata alle 18:30 con l’accensione delle luci colorate, che avvolgeranno il villaggio in un’atmosfera incantevole. Contestualmente, riaprirà l’osteria per chi vorrà gustare i sapori autentici della tradizione.

Alle 19 sarà il momento della grande polentata, con polenta cotta nei tradizionali paioli di rame e servita liscia, con zola o bruscitt. Anche questa specialità sarà disponibile per l’asporto.

La serata proseguirà alle 20 con l’intrattenimento del corpo musicale cittadino, che partirà dal borgo contadino per accompagnare i presenti verso l’oratorio San Giovanni Bosco.

Dalle 20:30 all’interno dell’oratorio si potranno gustare vin brulé, pane e salamelle, mentre si attende il momento culminante della festa: il grande falò di Sant’Antonio Abate, che sarà acceso alle 21:15. Prima del rogo, ci sarà la benedizione della scultura del Santo realizzata dall’artista Angelo Zilio e donata alla chiesetta. Il falò, simbolo di devozione popolare, rappresenterà un augurio per i campi, il bestiame e il raccolto futuro, salutando la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera.

