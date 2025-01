Città

SARONNO – Il torrente Lura martedì e mercoledì a Saronno? E’ apparso di un color rosso che ha decisamente preoccupato i residenti e i passanti. Tanti nel corso delle due giornate i passanti che si sono fermati sui ponti cittadini, via Roma, via Tommaseo ma anche via Marx ispezionando l’acqua. Le ipotesi dei saronnesi? Fenomeno naturale o dovuto a qualche scarico abusivo, come già capitato in passato.

Qualcuno ha anche contattato il parco che ha rassicurato tutti. “Sicuramente poca diluizione di acqua piovana rispetto agli scarichi dei depuratori” spiegano garantendo che si tratta di un fenomeno che non presenta rischi o incognite.

(foto: le acque rosse di ieri del torrente Lura nel tratto cittadino di Saronno, qui al ponticello di via Roma nel centro storico)

