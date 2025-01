Cronaca

LAZZATE – Grave incidente questo pomeriggio alla periferia di Lazzate, è arrivato anche l’elisoccorso. Il sinistro si è verificato alle 16 in via Libertà all’intersezione con via Kennedy dove si è registrato lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta. E’ arrivato l’elisoccorso da Como, oltre all’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, carabinieri e polizia locale. Un uomo di 48 anni ha riportato lesioni e contusioni varie e con l’elicottero è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, non è comunque apparso in pericolo di vita.

L’impatto è avvenuto fra una Fiat Panda ed una motocicletta, entrambi i mezzi hanno riportato danni consistenti.

I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi dell’incidente stradale al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

17012025