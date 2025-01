ilSaronnese

GERENZANO – Villaggio Amico, la comunità sanitaria di Gerenzano, ha ospitato lo scorso venerdì gli studenti del 2° anno di laurea in Scienze infermieristiche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, accompagnati dai loro docenti e tutor. La visita si inserisce nell’ambito del programma di formazione che Villaggio Amico da anni mette a disposizione delle realtà territoriali attraverso dei percorsi di tirocinio che si svolgono proprio presso la struttura.

Per i tirocinanti, affiancati dagli infermieri di Villaggio Amico, i percorsi formativi di tirocinio saranno l’occasione per conoscere l’organizzazione di una Rsa e i servizi infermieristici e assistenziali svolti all’interno della struttura facendo esperienza “sul campo”. Una possibilità importante per acquisire tutte le competenze pratiche del lavoro di infermiere così da diventare a tutti gli effetti dei professionisti.

“Da molti anni collaboriamo con le principali università e gli istituti superiori del territorio perché crediamo sia fondamentale creare sinergia con le scuole, con le giovani generazioni e quindi con i futuri professionisti del settore socio sanitario. – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Il ruolo delle Rsa è sempre più importante all’interno del percorso di cura e assistenza della persona anziana; per questo è fondamentale che i giovani futuri infermieri ma anche tutte le altre figure sanitarie sperimentino e conoscano da vicino la realtà, per acquisire tutte le competenze necessarie per intraprendere una professione così arricchente e motivante. Facciamo il nostro augurio ai futuri infermieri per il loro percorso formativo e il loro futuro professionale”.