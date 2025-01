Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Lunedì 20 gennaio apre il Believe Medical Wellness, un innovativo centro medico dedicato al benessere a 360 gradi situato in via Consorziale della Cassinetta 6.

Il progetto nasce dalla visione di Marco Basilico e Alessandro Pastore, che hanno fondato Believe con l’obiettivo di mettere al centro la persona, accompagnandola in un percorso di miglioramento continuo. La struttura ospiterà un team multidisciplinare composto da fisioterapisti, osteopati, dietisti, medici nutrizionisti, psicologhe e altri esperti del benessere, che lavoreranno insieme per garantire un servizio completo e personalizzato.

Tra i servizi offerti dal centro si trovano la fisioterapia e l’osteopatia specializzata, percorsi nutrizionali su misura, valutazioni posturali e plantari, e programmi di supporto psicologico e psicoterapico. Inoltre, sono previste visite mediche specialistiche e corsi dedicati al movimento, come ginnastica posturale e yoga, pensati per promuovere il benessere fisico e mentale in modo completo e personalizzato.

“Vogliamo fare la differenza nell’approccio al benessere”, affermano Basilico e Pastore. “Non ci limitiamo a offrire trattamenti, ma puntiamo a un accompagnamento costante verso una versione migliore di sé stessi. Il nostro scopo è accogliere i pazienti in un ambiente familiare e sereno, dove sentirsi seguiti e compresi”.

Lunedì 20 gennaio, il centro sarà aperto al pubblico per permettere ai visitatori di scoprire la struttura, incontrare i fondatori e i professionisti del team, e conoscere da vicino i servizi offerti.

